В оккупированном Донбассе до сих пор не решили вопрос о восстановлении мобильной связи Vodafone

Специалисты компании Vodafone до сих пор не получили необходимых гарантий безопасности для полноценного восстановления связи на территории оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила Дарка Олифер - пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу в Минске Леонида Кучмы.

Она напомнила, что в конце апреля 2018 года было восстановлено 70% мобильной связи сети "Водафон Украина" на территории ОРДЛО.

"Из-за существенных повреждений волоконно-оптической линии связи на линии Еленовка – Волноваха остальную связь пока вернуть невозможно. Украинская сторона неоднократно обращалась к ОБСЕ с просьбой оказать содействие в вопросе получения необходимых гарантий для восстановления связи, однако специалисты компании до сих пор не получили необходимых гарантий безопасности", - отметила Олифер.