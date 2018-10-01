Командование Российской Федерации на оккупированном Донбассе скрыто наращивает подготовку боевиков к наступательным действиям.

Об этом сообщает представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

Так, Гуцуляк, ссылаясь на информацию Главного управления разведки Минобороны, отметил, что на оккупированных территориях Донбасса спланировано проведение командно-штабной тренировки соединений и частей 1 и 2 "армейских корпусов" ВС РФ.

"Командование ВС РФ скрыто наращивает подготовку оккупационных войск к ведению наступательных действий", - отметил он.

Кроме того, по данным разведки, на передовых позициях боевики проводят тренировки по отработке элементов перехода в наступление. В частности, в ходе тренировки произошел очередной случай открытия так называемого "дружественного огня", в результате чего погибли двое военных РФ. Также сообщается, что пророссийские боевики обстреляли собственный передовой опорный пункт, погиб один военный РФ.