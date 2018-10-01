Украинская сторона в Минске настаивает на расследовании подрыва детей в Горловке

Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе настаивает на расследовании подрыва детей в оккупированной Горловке.

Об этом сообщает пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер в Facebook.

Как отмечается, предварительно известно, что четверо детей подорвались на мине направленного действия МОН-50. В результате происшествия трое детей погибли, еще один получил ранения.

"Украинская сторона настаивает на проведении расследования трагической гибели детей, которые подорвались на мине в Горловке. По предварительным данным взрывное устройство было миной направленного действия МОН-50", - написала она.