МинВОТ обнародовало модель миротворческой миссии ООН на Донбассе

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины опубликовало модель миротворческой миссии ООН на Донбассе, сообщает пресс-служба МинВОТ в Twitter.

«В Украине уже есть видение того, какой должна быть миротворческая миссия ООН. Инициатива Украины должна быть консенсусной с большинством стран», – отметил министр по вопросам временно оккупированных территорий Вадим Черныш.

По его словам, если все союзники поддержат предложенную модель миссии, «у РФ не будет выхода».