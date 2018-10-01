Юрия Бережного назначили начальником Службы автомобильных дорог в Луганской области

Согласно приказу и.о. председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомира Новака от 28.09.2018 (№ 313-К) Юрия Николаевича Бережного назначили начальником Службы автомобильных дорог в Луганской области.

Назначение состоялось по согласованию Луганской облгосадминистрации - областной военно-гражданской администрации.

До своего назначения, Юрий Бережной с 7 августа 2018 занимал должность заместителя начальника по ремонту, эксплуатационного содержания автомобильных дорог Службы автомобильных дорог в Луганской области, и исполнял обязанности начальника САД в Луганской области, ранее (с 12 февраля 2018) возглавлял Управление развития и содержания сети автомобильных дорог Луганской облгосадминистрации.