С 28 октября запускают поезд Лисичанск-Днепр

ПАО «Укрзализныця» с 28 октября текущего года продлило маршрутное сообщение Лисичанск – Харьков до Днепра. Об этом сообщается на сайте компании.

С целью улучшения транспортного сообщение с восточными регионами Украины, с 28 октября вместо поезда № 610/609 Лисичанск – Харьков будет курсировать поезд №140/139 Лисичанск – Днепр.

Поезд № 140/139 будет отправляться из Днепра в 6:30 и прибывать в Лисичанск в 20:10.

В обратном направлении отправление запланировано на 21:30, а прибытие в Днепр – на 10:28.

Поезд будет останавливаться на станциях Синельниково-2, Павлоград, Лозовая, Харьков, Святогорск, Купянск-Узловая и других.

Стоимость проезда с начальной до конечной станции маршрута в купе составляет от 200 до 233 грн, в плацкарте – от 126 до 144 грн, в зависимости от даты поездки.