» » На Луганщине будут судить «начальника управления генпрокуратуры ЛНР»

На Луганщине будут судить «начальника управления генпрокуратуры ЛНР»

Вчера, 14:59 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганской области будут заочно судить «начальника следственного управления генеральной прокуратуры ЛНР».

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Сообщается, что прокуратурой области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту участия гражданина Украины в деятельности «генеральной прокуратуры ЛНР», по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 (совершение умышленных действий, направленных на насильственное изменение и свержение конституционного строя и захвата государственной власти), ч. 2 ст. 110 (совершение умышленных действий, направленных на изменение границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, по предварительному сговору группой лиц).

«Досудебным расследованием установлено, что в течение 2015-2017 годов житель Луганщины инициировал и дал добровольное согласие на назначение себя на должность "начальника следственного управления генеральной прокуратуры ЛНР". Занимая указанную должность, псевдопрокурор выполнял действия, направленные на нарушение территориальной целостности Украины и ограничение конституционных прав и свобод граждан Украины на временно оккупированной территории Луганской области, которая находится под контролем оккупационной администрации Российской Федерации», – сообщили в облпрокуратуре.

Поскольку «прокурор» скрывается от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности, в отношении мужчины осуществлено специальное досудебное расследование, по результатам которого обвинительный акт направлен в суд.

За совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110 УК Украины, лицу грозит до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 18:34

Боевики с семи часов утра и до 18:00 9 раз нарушили режим прекращения огня

Вчера, 18:04

Украинская сторона в Минске настаивает на расследовании подрыва детей в Горловке

Вчера, 17:38

«Перемирие»: За время перемирия боевики 80 раз использовали запрещенное оружие

Вчера, 17:31

МинВОТ обнародовало модель миротворческой миссии ООН на Донбассе

Вчера, 17:26

Юрия Бережного назначили начальником Службы автомобильных дорог в Луганской области

Вчера, 17:06

На Луганщине усиленно противодействуют незаконному обороту оружия

Вчера, 15:45

С 28 октября запускают поезд Лисичанск-Днепр

Вчера, 15:28

Сущенко готовят к этапированию в колонию

Вчера, 14:59

На Луганщине будут судить «начальника управления генпрокуратуры ЛНР»

Вчера, 14:01

В Минске началось заседание контактной группы по Донбассу

Вчера, 13:51

Олланд: Соглашения, подписанные в Минске, являются единственным способом вернуть территориальную целостность Украине

Вчера, 12:58

Владимир Кравченко: Ситуация в полосе ответственности ОТУ «Север» остается контролируемой

Новости Украины:

Вчера, 18:00

В Одесской области установили карантинные посты из-за вспышки сибирской язвы

Вчера, 17:53

В Киевской области мужчину облили горючим и подожгли, заставляя признаться в краже

Вчера, 17:51

В Одессе установили рекорд Украины на фестивале долгожителей

Вчера, 17:40

Комитет Рады выступил за увольнение Супрун

Вчера, 16:58

Киев хочет до 2024 года отказаться от маршруток

Вчера, 15:25

ГСЧС: Предстоящая зима будет более теплой

Вчера, 14:58

За сутки в Украине зафиксировано пять случаев детских суицидов

Вчера, 14:05

Во Львове от кори умер трехлетний ребенок

Вчера, 13:47

ВР в первом чтении упростила получение гражданства для добровольцев-иностранцев

Вчера, 12:56

Донецкие шахтеры снова требуют вернуть зарплату

Вчера, 12:26

Умер известный одесский актер и сатирик Роман Карцев

Вчера, 12:22

Порошенко утвердил ратификацию соглашения с Польшей в сфере обороны

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Октябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 



^Наверх

 