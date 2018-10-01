На Луганщине будут судить «начальника управления генпрокуратуры ЛНР»

В Луганской области будут заочно судить «начальника следственного управления генеральной прокуратуры ЛНР».

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Сообщается, что прокуратурой области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту участия гражданина Украины в деятельности «генеральной прокуратуры ЛНР», по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 (совершение умышленных действий, направленных на насильственное изменение и свержение конституционного строя и захвата государственной власти), ч. 2 ст. 110 (совершение умышленных действий, направленных на изменение границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, по предварительному сговору группой лиц).

«Досудебным расследованием установлено, что в течение 2015-2017 годов житель Луганщины инициировал и дал добровольное согласие на назначение себя на должность "начальника следственного управления генеральной прокуратуры ЛНР". Занимая указанную должность, псевдопрокурор выполнял действия, направленные на нарушение территориальной целостности Украины и ограничение конституционных прав и свобод граждан Украины на временно оккупированной территории Луганской области, которая находится под контролем оккупационной администрации Российской Федерации», – сообщили в облпрокуратуре.

Поскольку «прокурор» скрывается от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности, в отношении мужчины осуществлено специальное досудебное расследование, по результатам которого обвинительный акт направлен в суд.

За совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110 УК Украины, лицу грозит до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.