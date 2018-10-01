Отопительный сезон в Рубежном под угрозой срыва

Вследствие крайне низкого уровня оплаты потребителей за потребленные услуги центрального отопления финансовое состояние КП «Рубежноетеплокоммунэнерго» очень тяжелое.

Об этом сообщает Дирекция КП «Рубежноетеплокоммунэнерго».

Задолженность населения города за потребленную тепловую энергию составляет 70 млн. Грн. В то же время цена природного газа для предприятия имеет тенденцию к постоянному росту. Высокий уровень задолженности населения и высокая цена на газ не дают возможности обеспечить теплоснабжение жилого фонда города и рассчитаться с НАК «Нафтогаз Украины».

«Обращаемся к населению с требованием погасить задолженность за потребленные услуги централизованного отопления. В случае неуплаты задолженности за потребленную тепловую энергию предприятие будет вынуждено применить меры принудительного взыскания задолженности», - говорится в сообщении.