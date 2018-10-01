В оккупированной Горловке на мине подорвались дети

В оккупированной Горловке от подрыва на мине погибли три ребенка. Инцидент произошел в посадке возле нулевого блокпоста.

По информации спикера Минобороны Дмитрия Гуцуляка, дети подорвались на мине из-за того, что боевики оставили минные поля без инженерного наблюдения.

Сообщается, что в течение прошлого месяца на оккупированном Донбассе проходила ротация инженерных подразделений. При этом передача технической документации, карт, схем установки и обслуживания минных полей проводилась с нарушениями. Сперва это привело к подрыву БТР противника на собственном минном поле.

"В связи с этим все инженерно-саперные подразделения были выведены в пункты постоянной дислокации для дополнительных занятий и инструктажей, вследствие этого минные поля оккупанты оставили без инженерного наблюдения. Это привело к подрыву и гибели трех местных подростков", - добавил Гуцуляк.