Боевики 13 раз обстреливали украинские позиции за день

В зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе за день, 28 сентября 2018 года, ранены двое украинских военных. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

Как отмечается, с семи часов утра и до 18:00 боевики 13 раз обстреливали украинские позиции, при этом, дважды применяя запрещенное Минском вооружение.

Так, из минометов, вооружения боевых машин пехоты, зенитных установок, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия боевики обстреливали Крымское, Новотошковское, Золотое-4, Золотое, Луганское, Новолуганское, Марьинка, Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединское.

"В ходе боевых действий двое военнослужащих объединенных сил сегодня получили ранения. Ситуация в районе проведения операции остается под контролем объединенных сил", - говорится в сообщении.