ПриватБанк планирует установить еще 3 банкомата в Станице Луганской и Макарово

В поселке Станица Луганская расположен единственный в Луганской области контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения, проходящей через поселок. Как известно, со 2 по 8 сентября КПВВ был временно закрыт - проводилась реконструкция пункта. Ремонт позволил увеличить количество рабочих мест для сотрудников пункта пропуска и создать более комфортные условия для людей, пересекающих линию разграничения.

Сразу же после открытия контрольного пункта наблюдалось увеличение очередей к банкоматам Ощадбанка и ПриватБанка. Это связано с тем, что, начиная с 8 сентября, линию разграничения через КПВВ пересекало значительное количество жителей неподконтрольных Украине территорий пенсионного возраста, желающих снять наличные в банкоматах, расположенных в поселке.

Как сообщает пресс-служба Приватбанка, на сегодняшний день в поселке Станица Луганская работает два полнофункциональных отделения ПриватБанка по адресам: улица Центральная, 37 и квартал Молодежный, 20. В этих же отделениях работают два наружных банкомата Приватбанка. Третий наружный банкомат расположен в минимаркете “Имидж” по адресу ул. Деповская, 32. Все три банкомата доступны для клиентов круглосуточно, и снять наличные в них можно с помощью карты любого банка Украины совершенно бесплатно.

“Для нас очень важно, чтобы наши клиенты могли удобно и комфортно пользоваться услугами ПриватБанка в любой точке Украины, а тем более, на территориях, приближенных к линии разграничения, - говорит директор Восточного регионального управления ПриватБанка Эдуард Мизин. - Мы постоянно мониторим ситуацию и анализируем ежедневное количество операций в наших отделениях и банкоматах, находящихся поблизости от КПВВ Станица Луганская. Поэтому мы приняли решение расширить для удобства клиентов сеть банкоматов и терминалов самообслуживания и в других районах поселка”.

Во время реконструкции КПВВ Станица Луганская ПриватБанк установил дополнительный терминал самообслуживания на автостанции по ул. Лермонтова, 1. Также сейчас проводятся подготовительные работы по монтажу терминала самообслуживания и банкомата в с. Макарово (смежном с поселком) в магазине “Ермак”. В ближайшее время планируется начать работы по монтажу еще одного банкомата в районе автостанции. Все перечисленные устройства планируется установить до середины октября.