Специальные санкции и ограничительные меры к отдельным субъектам предпринимательской деятельности РФ, которые заключили контракты с предприятиями транспортной отрасли «ЛНР», применены по инициативе Службы безопасности Украины, передает пресс-центр ведомства.

Сотрудники спецслужбы установили, что в течение 2018 года ряд российских юридических и физических лиц заключили «внешнеэкономические соглашения» с транспортными предприятиями, работающими на временно оккупированной территории. На основании этих договоров происходит систематическое незаконное перемещение грузов через закрытые пункты пропуска «Изварино», «Должанский» и «Красная Могила» Луганской таможни.

В то же время указанные российские субъекты хозяйственной деятельности пытались наладить бизнес с отечественными предприятиями на подконтрольной украинской власти территории.

Своими действиями российские предприятия грубо нарушают международные нормы и правила и причастны к финансовому и материальному обеспечению террористических организаций на временно неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей. Это наносит существенные убытки экономике Украины, поэтому СБУ инициировала перед Министерством экономического развития и торговли и Советом национальной безопасности и обороны применения к ним специальных санкций и ограничительных мер.

Сейчас СНБО и Минэкономики введены санкции в отношении ряда предприятий страны-агрессора, в том числе АО «РЖД Логистика», ООО «Промкомплекспласт», ООО «Газголдер» и других субъектов хозяйствования РФ.

Указанные санкционные меры предусматривают блокирование активов, ограничения торговых операций, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины и другие ограничения, которые не позволят нарушителям в дальнейшем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в Украине и предотвращают выводу капиталов за пределы нашего государства.