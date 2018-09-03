В Северодонецке произошел пожар в деревообрабатывающем цеху

26 сентября в 21:33 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что горит деревообрабатывающий цех по ул. Новикова. Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Луганской области.

Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что горит бытовка складского здания деревообрабатывающего цеха.

Пожар на площади 20 кв. м локализован в 22:20, а ликвидирован - в 23:20.

"Травмированных и погибших на пожаре не выявлено. Огнем уничтожено деревянные опилки и повреждено помещение складского здания. Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание электропроводки", - сообщили в ГСЧС.