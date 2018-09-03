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Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли почти 45 тыс. человек

Сегодня, 13:23 citynews.net.ua | Напечатать

Контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе за минувшие сутки, 27 сентября 2018 года, пересекли 44,8 тысяч человек.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Украины.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

"Майорское" - 20/40; "Марьинка" - 0/45; "Новотроицкое" - 0/30; "Гнутово" - 20/30.

За минувшие сутки через КПВВ проследовало 44,8 тысяч человек и 5 тысяч транспортных средств:

"Майорское" - 10170 человек и 1210 транспортных средств;

"Марьинка" - 10240 лиц и 1620 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 7790 человек и 1220 транспортных средств;

"Гнутово" - 4400 человек и 1010 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 12270 человек.


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