Военнослужащие операции Объединенных сил получили новый БТР "Буцефал", разработанный ГП "Харьковское конструкторское бюро машиностроения".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ООС на странице в Facebook.

Как сообщают в пресс-службе, новый БТР-4Е "Буцефал" - полноприводный восьмиколесный бронетранспортер, который был разработан в Харькове и производится на заводе имени Малышева.

"Он предназначен для транспортировки бойцов механизированных подразделений и огневой поддержки в бою", - отметили в ООС.

Отмечается, что БТР оборудован мощной 30-мм пушкой и боевым модулем, который включает противотанковые управляемые ракеты "Стугна". Кроме того, он имеет два водометных двигателя и насосы для откачки воды, поэтому способен вплавь форсировать водные преграды.

"Буцефал" может эффективно противодействовать даже тяжелой бронированной технике типа танков Т-72, которые есть на вооружении российско-оккупационных войск. Военнослужащие Объединенных сил уже успели по достоинству оценить боевые способности новейшей боевой машины", - добавили в ведомстве.