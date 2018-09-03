На трассе Северодонецк-Рубежное в ДТП пострадали четыре человека

Четверо пострадавших и изуродованные машины - результат нарушения Правил дорожного движения 42-летним водителем автомобиля «MG» на трассе Северодонецк-Рубежное.

Вчера, в 9.25 в Северодонецкий отдел полиции поступило сообщение медиков о ДТП с пострадавшими, которое произошло вблизи села Воеводовка.

Водитель автомобиля «MG», проигнорировав красный свет светофора, временно установленного при проведении ремонтных работ дорожного полотна, выехал на встречную полосу в направлении Рубежного и допустил лобовое столкновение с автомобилем «Иж-2717».

В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получили водитель и два пассажира «MG» и 48-летний водитель автомобиля «ИЖ-2717». От госпитализации пострадавшие отказались, медицинскую помощь получили на месте происшествия.

Данный факт внесен в ЕРДР по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». Проводится проверка.