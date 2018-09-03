ЛОГА: Луганщина готова к зиме на 90 процентов

Луганская область подготовлена к зиме в целом на 90,6%.

Об этом заявил директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства ЛОВГА Виталий Сурай, передает пресс-служба ведомства.

Это практически равно установленному плановому показателю Минрегиона (90%).

В частности, закончены все работы в 3198 жилых домах (91%), состояние ремонта кровли - 90,1%, отопительные системы готовы на 99,1%. Ремонт систем горячего водоснабжения осуществлен на 90%, холодного водоснабжения - на 90,1%.

Также подписано 856 паспортов готовности и 441 акт готовности многоквартирных домов. Среди объектов социально-культурного назначения школы готовы на 90,9%, детские сады - на 96,5%, больницы - на 82,5%.

На 90,6% уже подготовлены котельные, на 89,7% - тепловые сети. Ремонт водопроводно-канализационного хозяйства проведен на 90,3%, канализационных сетей - на 91,5%.