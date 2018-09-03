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Луганская область соединится железной дорогой с Донецкой и Днепровской областями

Сегодня, 16:58 citynews.net.ua | Напечатать

В конце октября текущего года Луганщина соединится железной дорогой с Донецкой и Днепровской областями, передает Департамент регионального развития Луганской ОВГА.

Движение пассажирского поезда № 609/610 Лисичанск - Харьков будет продлено до станции Днепр-Главный, поезд будет курсировать через Святогорск, Харьков, Павлоград.

Время движения поезда в пути - 13 часов с отправлением из Лисичанска в 21.30, прибытие в станцию Днепр-Главный в 10.28, в обратном направлении с отправлением в 6.30 и прибытием в Лисичанск в 20.10.


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