Луганская область соединится железной дорогой с Донецкой и Днепровской областями

В конце октября текущего года Луганщина соединится железной дорогой с Донецкой и Днепровской областями, передает Департамент регионального развития Луганской ОВГА.

Движение пассажирского поезда № 609/610 Лисичанск - Харьков будет продлено до станции Днепр-Главный, поезд будет курсировать через Святогорск, Харьков, Павлоград.

Время движения поезда в пути - 13 часов с отправлением из Лисичанска в 21.30, прибытие в станцию Днепр-Главный в 10.28, в обратном направлении с отправлением в 6.30 и прибытием в Лисичанск в 20.10.