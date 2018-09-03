Депутата одного из горсоветов Луганщины подозревают в содействии сторонникам «ЛНР»

Прокурор Луганщины сообщил о подозрении депутату одного из городских советов области в содействии и соорганизации псевдо-референдума весной 2014 года «за самостоятельность "ЛНР"».

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

«Прокурор Луганской области 27.09.2018 г. сообщил о подозрении депутату одного из городских советов Попаснянского района в совершении умышленных действий, направленных на изменение границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины (ч. 2 ст. 110 УК Украины)», – говорится в сообщении.

«В мае 2014 года женщина-депутат обеспечила проведение на территории г. Золотое так называемого "референдума по поддержке акта о государственной самостоятельности" "ЛНР" с целью изменения границ существующей границы и территориальной целостности Украины. Кроме того, последняя подыскала членов так называемой "избирательной комиссии" для участия в проведении незаконного голосования, контролировала выдачу бюллетеней и процесс подсчета результатов "волеизъявления"», – добавили в прокуратуре.

По данным ведомства, за совершение инкриминируемого преступления депутату может грозить от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.