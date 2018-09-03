ОБСЕ зафиксировала почти 4 тыс. нарушений режима тишины на Донбассе в течение недели

На прошлой неделе ОБСЕ зафиксировала почти 4 тыс. нарушений режима прекращения огня на Донбассе.

Об этом на брифинге "Оперативная информация по безопасности в Украине и деятельности СММ ОБСЕ" сообщил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, передает РБК-Украина.

Кроме того, по его словам, Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала неотведенное вооружение.

"На прошлой неделе мы зафиксировали 3293 нарушения режима прекращения огня. Общее количество этих нарушений за год составляет 205 616. Кроме того, на прошлой неделе мы зафиксировали 57 единиц вооружения, размещенных с нарушениями", - рассказал он.

По словам Хуга, "из-за военного конфликта страдают жители Донбасса, в том числе дети и люди преклонного возраста".

"Реальность - это травмированные мирные жители. Изрядная жестокость, и страдания матерей, которые, выходя в магазин, погибали на месте. Все это происходит в реальности. Факты имеют значение, поскольку они рассказывают о страданиях людей", - добавил Хуг.