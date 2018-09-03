В Украине строят 15 новых хранилищ боеприпасов по стандартам НАТО

После инцидентов с пожарами на военных арсеналах боеприпасов в Балаклее и Калиновке Министерство обороны Украины начало создавать новые хранилища для вооружения. На сегодня продолжается строительство 15 таких хранилищ, сообщает военный эксперт Геннадий Карпюк со ссылкой на информацию Минобороны.

Отмечается, что в МОУ разработали надлежащую техническую документацию, провели тендерные процедуры и начали строительство железобетонных хранилищ в начале июня 2018 года. Это современные заглубленные (обсыпные) хранилища, что соответствуют стандартам НАТО. Они строятся на трех арсеналах.

Отмечается, что в 2018 строители должны освоить на упомянутых объектах почти 500 млн гривен. При этом для сохранения имеющихся 400 тысяч тонн боеприпасов, обычных вооружений, по предварительным расчетам, необходимо примерно 10 млрд гривен.

"Новые арсеналы фактически по сути являются своеобразными спасительными капсулами для снарядов, ракет и другого опасного военного имущества... Даже в случае чрезвычайного происшествия (капсулы, - ред.) не позволят боеприпасам разлетаться на большое расстояние", - отмечает Карпюк.

Кроме того, по словам военного эксперта, они обустроены современными автоматическими системами охраны, оповещения и пожаротушения, сводят вероятность негативного влияния человеческого фактора почти до нуля.

Известно, что ход строительства таких объектов находится на постоянном контроле Министра обороны Украины Степана Полторака, который периодически инспектирует их