В Минсоцполитки заверяют, что работают над новым порядком выплаты пенсий переселенцам

Заместитель министра соцполитики Николай Шамбир заверил, что работают над новым механизмом выплаты пенсий переселенцам.

Об этом он сказал во время встречи с заместителем представителя УВКБ ООН в Украине Ноэль Калхун и представителями общественных организаций, - сообщает пресс-служба ведомства.

«Сейчас для нас первоочередными являются вопросы обеспечения выплаты текущих пенсий ВПЛ и урегулирования вопроса выплат за прошлый период», - отметил Николай Шамбир.

Во время встречи стороны обсудили вопросы совершенствования механизма выплаты пенсий и социальных выплат переселенцам, во избежание ситуаций выплаты пенсий посторонним людям.

«Министерством прорабатывается новый порядок обеспечения социальных выплат внутренне перемещенным лицам. В кратчайшие сроки мы выйдем на изменения в законодательство и предоставим их общественности для ознакомления и предоставления предложений», - резюмировал Николай Шамбир.

Участники встречи договорились о продолжении сотрудничества и поиска решений по усилению социальной защиты внутренне перемещенных лиц.