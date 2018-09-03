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В Украине заработали новые правила парковки

Сегодня, 09:57 citynews.net.ua | Напечатать

Сегодня, 27 сентября, вступает в силу Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно реформирования сферы парковки транспортных средств». 

Закон был принят 21 декабря 2017 года и опубликован в газете «Голос Украины» 31 марта 2018.

Документ предусматривает разрешение полиции эвакуировать препятствующие движению транспорта эвакуированные автомобили. Согласно законопроекту, эвакуация может осуществляться если авто расположено:

на проезжей части в 2 и более рядов;

на железнодорожных переездах;

на трамвайных путях;

на эстакаде;

на мосту;

путепроводе или под ним;

в тоннеле;

на пешеходном переходе или ближе 10 м от него с обеих сторон;

на перекрестках и ближе 10 м от края пересекаемой проезжей части при отсутствии на ней пешеходного перехода;

ближе 30 м от посадочных площадок для остановки маршрутных транспортных средств;

ближе 10 м от обозначенного места выполнения дорожных работ и в зоне их выполнения;

ближе 10 м от выездов с прилегающих территорий и непосредственно в месте выезда.

Кроме того, обстоятельства, послужившие основанием для временного задержания транспортного средства, должны быть обязательно зафиксированы в режиме фотосъемки или видеозаписи и в соответствующем протоколе об административном правонарушении. Информация об эвакуации должна сразу же передаваться на мобильный номер и электронную почту владельца автомобиля.

Согласно закону, нарушение правил парковки транспортных средств, в том числе неуплата стоимости услуг по пользованию площадкой для платной парковки, влечет наложение штрафа в 20-кратном размере от стоимости 1 часа услуги по пользованию парковки.

Парковка в местах, предназначенных для бесплатной парковки транспортных средств, лицами, которые не имеют соответствующих льгот, влечет наложение штрафа в 30-кратном размере от стоимости 1 часа услуги по пользованию парковкой.

Постановление об административном взыскании за нарушение правил парковки может выноситься без участия нарушителя.

Инспекторам по парковке запрещается принимать наличные средства в качестве платы за услуги парковки.

Возвращение транспортного средства происходит после оплаты стоимости услуг по транспортировке и хранению атвтомобиля.


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