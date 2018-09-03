За день в зоне ООС зафиксировано три обстрела

В зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе в течение дня, 26 сентября 2018 года, боевики трижды открывали огонь по позициям украинских военных.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

Отмечается, что с семи часов утра и до 18:00 боевики три раза открывали огонь по украинским позициям. Вместе с тем, как сообщается, запрещенное минскими соглашениями вооружение не применялось.

Так, из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, пулеметов и стрелкового оружия боевики обстреливали Гнутово, Водяное и Лебединское. Украинские военные, по необходимости, открывали огонь в ответ.

"Потерь среди военнослужащих объединенных сил в течение текущих суток не допущено. Ситуация в районе проведения операции остается под контролем объединенных сил", - говорится в сообщении.