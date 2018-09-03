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Рева: Кабмин может отказаться от повышения цен на газ с 1 октября

Сегодня, 16:17 citynews.net.ua | Напечатать

Министр социальной политики Андрей Рева предполагает, что Кабинет Министров может отказаться от повышения цены на газ с 1 октября. Об этом он рассказал журналистам в кулуарах правительства, сообщает 112 Украина.

«Цена на газ будет изменена в соответствии с законом, в соответствии с решением, которое правительство примет, с той даты, которая там будет указана. Постановление о специальном обязательстве, оно уже несколько раз продлевалось, если не будет достигнута договоренность о новой цене на газ, - это будет согласовано с международными партнерами. Я так понимаю, существует вероятность, что действие этого постановления будет продолжено и в дальнейшем. То есть, мы не исключаем никаких вариантов в этом вопросе», - рассказал Рева.

По словам министра, подорожание цены на газ в пределах роста оплаты труда и пенсий не повлечет за собой дополнительных расходов из бюджета 2019 года на жилищные субсидии.

«Если подорожание газа будет в пределах роста оплаты труда и роста пенсий 2018 года, а оно будет учитываться как раз с 1 октября 2018 года, то это соотношение роста оплаты труда и роста тарифов, если оно будет коррелироваться в процентном отношении, то оно не повлечет за собой дополнительных значительных сумм, которые будут нужны в бюджете на программу жилищных субсидий в 2019 году», - сказал Рева.


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