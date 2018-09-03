Боевики за день 6 раз обстреливали силы ООС

В зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе за день, 25 сентября 2018 года, ранения получили трое украинских военных.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

Как отмечается, с семи часов утра и до 18 часов вечера на Донбассе боевики шесть раз открывали огонь по позициям украинских войск. Вместе с тем, отмечается, что запрещенное минскими соглашениями вооружение боевики не применяли.

По данным штаба, сегодня боевики из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия вели обстрелы в районе Крымского, Золотого, Зайцево, Песков, Гнутово и Лебединского.

"В ходе боевых действий трое военнослужащих объединенных сил получили ранения. Ситуация в районе проведения операции объединенных сил остается контролируемой", - говорится в сообщении.