В Украине растет заболеваемость корью

В Украине за последнюю 38 неделю произошло прогнозируемое увеличение заболеваемости корью. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

По последним данным, корью заболели 563 человека - 185 взрослых и 378 детей. Увеличение количества заболеваний связано с началом учебного года. В частности, на прошлой неделе заболели 253 ребенка, что на 125 меньше нового показателя.

Всего с начала года корью заболели 31 443 человека - 12 757 взрослых и 18 686 детей.

Больше всего людей заболели корью во Львовской (всего 6 195 человек: 1 936 взрослых и 4 259 детей), Закарпатской (всего 3 105 человек: 593 взрослых и 2 512 детей), Ивано-Франковской (всего 2 886 человек: 831 взрослый и 2 055 детей), Одесской (всего 2 437 человек: 1 229 взрослых и 1 208 детей), городе Киеве (всего 2 218 человек: 1 398 взрослых и 820 детей) и Тернопольской (всего 1 713 человек: 657 взрослых и 1 056 детей) областях.