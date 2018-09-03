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Волкер назвал страны, готовые отправить миротворцев на Донбасс

Вчера, 17:14 citynews.net.ua | Напечатать

Швеция, Финляндия, Австрия, Беларусь, Сербия и Турция уже заявили о готовности принять участие в миротворческой миссии ООН в Донбассе.

Об этом сообщил спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью российской радиостанции «Эхо Москвы», передает Громадське.

Оно отметил, что не может ответить на вопрос о численности миротворцев, необходимой для миссии на Донбассе.

Однако, по его словам, ряд стран уже готовы принять участие в этой миссии.

«Об этом заявили Швеция, Финляндия, Австрия, Беларусь, Сербия и Турция. На мой взгляд, это хороший диапазон стран, который включает несколько государств, которые рассматриваются в России больше как часть Запада, и несколько государств, которые рассматриваются на Западе больше часть пространства СНГ, и я считаю, что чувство баланса было бы логичным», - отметил Волкер.

Он также добавил, что на сегодня прорабатываются варианты введения миссии на оккупированный Донбасс.

«Если мы сможем добиться вывода российских войск из Украины, прежде чем Украина направит свои войска для возвращения территории под свой контроль, туда прибудут силы с мандатом ООН. Они примут контроль от России. Они установят безопасность, обеспечат, чтобы люди там были защищены, и о них заботились, и тогда мы осуществили бы эти политические шаги в рамках Минских соглашений. Так что речь идет не о всей территории Украины, а о всех районах конфликта», - подчеркнул спецпредставитель США.


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