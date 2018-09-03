Луганским энергетикам нужны деньги, чтобы "закрыть" потребление электроэнергии подконтрольной Луганщины за сентябрь.

Полные расчеты также могут помочь предприятию добиться отмены финансовых санкций НКРЕКП и улучшить уровень подготовки энергосистемы к зиме (сейчас - только 18%).

Поэтому 24 сентября Луганское энергетическое объединение обратилось к руководству северодонецкому "Азоту" с просьбой выполнить свои договорные обязательства и рассчитаться со своими долгами.