В Луганской области задержали мужчину, подозреваемого в убийстве военного

На Луганщине взят под стражу мужчина, который подозревается в убийстве военнослужащего.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

В сообщении отмечается, что по факту совершения умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 УК Украины) Белокуракинским отделом Старобельской местной прокуратуры осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве в отношении 55-летнего местного жителя.

«В ходе расследования установлено, что злоумышленник в вечернее время суток пришел в дом своих знакомых, где они вместе распивали алкогольные напитки. Между ним и хозяином домовладения, который является военным, состоялся словесный конфликт, переросший в драку, во время которой хозяину дома было нанесено 14 ударов ножом в грудную клетку. От полученных телесных повреждений потерпевший погиб на месте», – сообщили в прокуратуре.

Сейчас лицу сообщено о подозрении и по ходатайству прокуратуры судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. За совершение инкриминируемого правонарушения мужчине грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.