На Донбассе за сутки обошлось без потерь среди украинских военных

В зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе за минувшие сутки, 24 сентября 2018 года, ни один украинский военный не погиб и не получил ранения. Об этом в ходе брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

Как отметили в Минобороны, вчера боевики 27 раз открывали огонь по позициям украинских военных.

"В течение минувших суток потерь в результате боевых действий среди украинских военных нет", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Минобороны добавили, что по состоянию на утро 25 сентября на Донбассе уже зафиксировано два обстрела со стороны пророссийских боевиков. Под обстрелы попали украинские позиции в Водяном и Широкином, потерь в рядах ООС нет.