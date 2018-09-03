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Луганщина перечислила в бюджет налога на прибыль почти 98 млн грн

Сегодня, 11:49 citynews.net.ua | Напечатать

В течение января-августа 2018 года плательщики Луганской области направили в сводный бюджет Украины 97,7 млн грн налога на прибыль, в т. ч. в государственный бюджет – 82 млн грн, в местные бюджеты – 15,7 млн гривен. Это на 30 проц. больше доведенного индикативного показателя.

Об этом сообщает Главное управление ГФС в Луганской области

С начала года налогоплательщики области обеспечили в сводный бюджет 4 млн 139 тыс. грн рентной платы за специальное использование лесных ресурсов. В частности, в государственный бюджет поступило 816,7 тыс. грн, а в местный бюджет – 3 млн 322 тыс. гривен.

Поступления от рентной платы за специальное использование воды в сводный бюджет составили более 17,8 млн гривен. Также в январе-августе в сводный бюджет поступило 6 млн 388 тыс. грн рентной платы за пользование недрами для добычи полезных ископаемых общегосударственного значения.

В местные бюджеты юридические лица за 8 месяцев текущего года уплатили 117,6 млн грн платы за землю, что превышает поступления прошлого года на 10,2 млн гривен.


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