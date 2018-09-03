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Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли более 40 тыс. человек

Сегодня, 09:57 citynews.net.ua | Напечатать

Контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе за минувшие сутки, 24 сентября 2018 года, пересекли 41 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Украины.

Как сообщается, в контрольных пунктах въезда-выезда сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 20/60; "Марьинка" - 0/60; "Новотроицкое" - 0/20; "Гнутово" - 15/20.

Отмечается, что за прошедшие сутки общий пассажиро-транспортный поток характеризовался некоторым увеличением по сравнению с предыдущим днем.

В общем вчера через КПВВ проследовало 41 тысяча человек и 5,1 тысячи транспортных средств:

"Майорское" - 8970 человек и 1090 транспортных средств;

"Марьинка" - 9205 лиц и 1690 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 7690 лиц и 1425 транспортных средств;

"Гнутово" - 3800 человек и 890 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 11365 человек.


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