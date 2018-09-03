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С начала суток боевики восемь раз открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе

Вчера, 18:18 citynews.net.ua | Напечатать

С начала текущих суток российские оккупационные войска восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в том числе из вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Фейсбуке.

"Днем противник открывал прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Зайцево, Пески, Марьинка, Гнутово, Водяное и Лебединский. По опорному пункту наших войск вблизи Гнутово российские оккупанты также вели огонь из минометов 82-го калибра", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае угрозы жизни военнослужащих командиры принимали решение об огневом воздействии на противника, заставляя его прекратить обстрел.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток не допущено. Ситуация в районе проведения операции остается под контролем Объединенных сил", - говорится  в сообщении.


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