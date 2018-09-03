На Луганщине предоставят ежегодную денежную помощь ко Дню защитника Украины

В Луганской области из областного бюджета предоставят ежегодную денежную помощь ко Дню защитника Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Представление местных органов социальной защиты населения и пакет документов получателей денежной помощи ко Дню защитника Украины рассмотрено на заседании Комиссии по вопросам назначения ежегодной денежной помощи в случае инвалидности некоторым категориям лиц, на которых распространяется действие Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защите».

Так, по информации ЛугОВГА, принято решение предоставить в 2018 году ежегодную денежную помощь 22 лицам на общую сумму 33 тыс. грн.

Денежная помощь в размере 1500 грн на одного человека предоставляется один раз в год лицам с инвалидностью вследствие войны, инвалидность которых связана с ранением, полученным во время непосредственного участия в антитеррористической операции и осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора сдерживания вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях.

День защитника Украины – государственный праздник, отмечаемый 14 октября.