На Луганщине у местного жителя изъяли гранатомет

В Луганской области в г. Рубежное у местного жителя изъяли гранатомет и боеприпасы. Об этом говорится в сообщении облуправления Нацполиции.

Как отмечается, у 47-летнего мужчины изъяли гранатомет, три гранаты и 33 патрона. Мужчина сообщил правоохороням, что в 2014 году он нашел арсенал оружия и спрятал его в заброшенном здании. Мужчина решил достать боеприпасы из тайника и сдать все на металлолом.

В настоящее время изъятое направлено на исследование, по данному факту открыто уголовное производство по ст. 263 УК Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами", следствие продолжается.