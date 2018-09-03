Между Северодонецком и Лисичанском хотят запустить троллейбусы

Северодонецким городским советом были направлены предложения троллейбусного управления в Государственную целевую программу восстановления и развития мира в восточных регионах Украины. Это - приобретение новых троллейбусов в количестве 25 единиц, автобусов, реконструкция электроконтактной сети, в том числе проект по подключению троллейбусной сети между г. Северодонецк и г. Лисичанск.

«Чтобы соединить Северодонецк и Лисичанск, нужно 200 млн. грн., необходимо проложить 4 км контактных линий, но самое главное – это строительство и питание подстанции стоимостью 1 млн. евро. Или есть другой вариант: приобретение бесконтактных троллейбусов, которые способны проезжать значительные расстояния в автономном режиме по дорогам, не оборудованные контактной сетью. На это нужно 50 млн. грн. Это большие деньги, их нужно выискивать. Как вариант – принятия решения городским советом на предоставление разрешения троллейбусному управлению заключить договор финансового лизинга для приобретения новых троллейбусов», - рассказал первый заместитель мэра Игорь Слесарев.