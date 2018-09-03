В Луганской области без света остались почти 2 тыс. домов

В Луганской области в результате непогоды днем в понедельник, 24 сентября, без света в целом оказались почти 2 тыс. домов в разных частях области. Об этом сообщает "Луганское энергетическое объединение"

В частности, отмечается, что полностью были обесточены три населенных пункта, еще 9 - находятся без электроэнергии частично. Больше всего пострадали жители Попаснянского району - здесь без электроэнергии оказались 814 потребителей в населенном пункте Новотошковка.

Также без света находились 473 дома в населенных пунктах Роговое, Заайдаровка, Осиновое, Тевяшеве и Можняковка.

"На территории обслуживания Станично-Луганского РЭС обесточены 455 абонентов в населенных пунктах Благовещенка, Талове и Красна Таловка. На территории обслуживания Сватовского РЭС без света оказались 172 дома в населенных пунктах Демине и Сиротино", - добавили в энергетическом объединении.

Добавили также, что один случай аварийного отключения связан с пожаром в поле - утром 23 сентября через сожженную опору электролинии на территории обслуживания Щастинського РЕМ без электроэнергии оказались 83 потребители в Петропавловке.