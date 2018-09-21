Геращенко поддерживает перенос переговоров по Донбассу из Минска

Первый вице-спикер украинского парламента, представитель Украины в гуманитарной подгруппе контактной группы по Донбассу Ирина Геращенко поддерживает перенос переговоров из Минске (Беларусь). Об этом она написала в Facebook.

Геращенко отметила, что неоднократно публично выражала несогласие и возмущение голосованиями Беларуси в ООН по всем вопросам, касающимся Украины, оккупированных Крыма и Донбасса.

"Постпред Украины в ООН В. Ельченко заявил о необходимости переноса мирных переговоров из Минска на другую площадку. Я поддерживаю эту позицию, и давно за это выступаю", - написала она.

Она отметила, что поддерживает перенос площадки в нейтральную страну, которая "не будет подыгрывать Москве и не будет голосовать с Кремлем в унисон - против Украины".

"Что касается Беларуси, то кроме откровенно недружественных Украине голосований, есть и худшие факты: объявление персонами нон-грата украинских журналистов и художников, в угоду Москве, похищение Павла Гриба и передача его ФСБ. Все это никак не корректируются с нейтральным статусом, наоборот, пахнет координацией своих действий с Кремлем", - добавила она.