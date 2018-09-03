Украинцев предупредили о резком ухудшении погоды

Украинцев предупредили о резком ухудшении погодыСегодня, 18:05
Завтра, 22 сентября, в западных областях, а 23-24 сентября в Украине ожидается резкое изменение погодных условий – пройдут дожди, местами с грозами, ожидается усиление ветра 15-22 м/с, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
22 сентября в Карпатском регионе, 23 сентября в северной части страны местами сильные дожди; в Украине значительное снижение температуры ночью до 6-12°, днем до 12-18°;
23-24 сентября на высокогорье Карпат дождь, местами с мокрым снегом, температура ночью и днем 1-6° тепла.
На Киевщине 23-24 сентября ожидается резкое изменение погодных условий: пройдут дожди (ночью 23 сентября местами сильные дожди, грозы), усиление ветра 15-20 м/с; значительное снижение температуры ночью до 6-11°, днем до 12-17°.