Украинцев предупредили о резком ухудшении погоды

Завтра, ​​22 сентября, в западных областях, а 23-24 сентября в Украине ожидается резкое изменение погодных условий – пройдут дожди, местами с грозами, ожидается усиление ветра 15-22 м/с, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

22 сентября в Карпатском регионе, 23 сентября в северной части страны местами сильные дожди; в Украине значительное снижение температуры ночью до 6-12°, днем ​​до 12-18°;

23-24 сентября на высокогорье Карпат дождь, местами с мокрым снегом, температура ночью и днем ​​1-6° тепла.

На Киевщине 23-24 сентября ожидается резкое изменение погодных условий: пройдут дожди (ночью 23 сентября местами сильные дожди, грозы), усиление ветра 15-20 м/с; значительное снижение температуры ночью до 6-11°, днем ​​до 12-17°.