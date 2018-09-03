В Лисичанске на пожаре погибли два человека

В Лисичанске во время тушения пожара спасатели обнаружили тела двух погибших.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.

«20 сентября в 20:58 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что по адресу: г. Лисичанск, в районе ул. Полевая и ул. Степная горит жилой дом. К месту вызова были немедленно направлены дежурный караул 64-й Государственной пожарно-спасательной части и 2-й ход 9-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Луганской области», – рассказали в ГСЧС.

По прибытию к месту вызова, при проведении разведки, пожарными было установлено, что огнем охвачен жилой дом, и летняя кухня которая расположена рядом. Во время тушения пожара спасателями были обнаружены два погибших.

Пожар, общая площадь которого составила 100 м. Кв. был локализован в 21:27 и ликвидирован в 23:37. К ликвидации были привлечены 9 пожарных и 2 единицы пожарно-спасательной техники. Причины и обстоятельства пожара сейчас устанавливают специалисты.