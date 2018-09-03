В Катериновке открыли отстроенный фельдшерско-акушерский пункт

В освобожденной Катериновке с участием командующего Объединенных сил Сергея Наева открыт отстроенный фельдшерско-акушерский пункт.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Отстроенный ФАП рассчитан на обслуживание 259 жителей села, в том числе 17 детей.

Пункт восстановлен по поручению президента Украины за счет районного бюджета. Теперь местные жители могут померить давление, получить консультацию и медицинскую помощь в своем ФАПе.