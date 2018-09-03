В оккупированных районах Луганской области не работает связь «Лугаком»

В ОРЛО в нескольких городах не работает связь «республиканского» мобильного оператора «Лугаком».

Об этом сообщают местные интернет-ресурсы со ссылкой на пресс-службу «минсвязи ЛНР».

Как утверждают в «ЛНР», связи нет из-за аварии на волоконно-оптической линии связи. «В связи с масштабной аварией на волоконно-оптической линии связи в районе Перевальска связь оператора "Лугаком" временно отсутствует в Алчевске, Брянке, Стаханове (после переим.: Кадиевка – прим. ред.), Первомайске, Золотом, Ирмино, Алмазной, Калиново, Кировске (после переим.: Голубовка – прим. ред.). Также наблюдаются перебои доступа к сети интернет в Алчевске, Брянке и Стаханове (после переим.: Кадиевка – прим. ред.)», – говорится в сообщении.

В «ЛНР» уверяют, что ремонтно-восстановительные работы ведутся, и связь должна быть восстановлена «до 12.00 22 сентября».