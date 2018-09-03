ЛЭО готовится к новым отключениям должников

ЛЭО готовится к новым отключениям должниковСегодня, 18:00
24-26 сентября 2018 года планируется отключение ряда предприятий и организаций, которые имеют значительные долги за потребленную электроэнергию.
Перечень должников опубликовала пресс-служба ЛЭО.
Подавляющее большинство указанных предприятий и организаций относятся к жилищно-коммунальному хозяйству или к так называемой бюджетной сфере.
Отметим, что Государство заставляет Луганское энергетическое объединение обесточивать всех должников, чтобы полностью взыскать с них задолженность и расплатиться с государственным предприятием - монополистом "Энергорынок". Долги потребителей на подконтрольной Луганщине составляют более 700 млн грн и постоянно растут. Наибольшие долги у коммунальщиков - больше, чем полмиллиарда гривен. Это уже привело масштабных проблем в энергосистеме прифронтового региона и к росту социальной напряженности.
С целью уплаты коммунальщиками области долгов за электроэнергию, работники ЛЭО неоднократно пикетировали сами предприятия - должники и органы местной власти. Последнее такое пикетирование должно было пройти 12 сентября в Лисичанске, Рубежном и Северодонецке, но из-за финансовых трудностей, отсутствия топлива и дефицит автотранспорта с разрешениями на техническую эксплуатацию, акции протеста пришлось отменить.