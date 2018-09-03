ЛЭО готовится к новым отключениям должников

24-26 сентября 2018 года планируется отключение ряда предприятий и организаций, которые имеют значительные долги за потребленную электроэнергию.

Перечень должников опубликовала пресс-служба ЛЭО.

Подавляющее большинство указанных предприятий и организаций относятся к жилищно-коммунальному хозяйству или к так называемой бюджетной сфере.

Отметим, что Государство заставляет Луганское энергетическое объединение обесточивать всех должников, чтобы полностью взыскать с них задолженность и расплатиться с государственным предприятием - монополистом "Энергорынок". Долги потребителей на подконтрольной Луганщине составляют более 700 млн грн и постоянно растут. Наибольшие долги у коммунальщиков - больше, чем полмиллиарда гривен. Это уже привело масштабных проблем в энергосистеме прифронтового региона и к росту социальной напряженности.