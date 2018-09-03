Украина рассчитывает, что ОБСЕ смогут посетить всех пленных в ОРДЛО

Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе надеется, что представители ОБСЕ смогут посетить всех украинских заложников, которых удерживают на оккупированной части Донбасса.

Об этом сообщила пресс-секретарь экс-президента, представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер на своей странице в Facebook.