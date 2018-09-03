Украина рассчитывает, что ОБСЕ смогут посетить всех пленных в ОРДЛО

Украина рассчитывает, что ОБСЕ смогут посетить всех пленных в ОРДЛОСегодня, 17:40
Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе надеется, что представители ОБСЕ смогут посетить всех украинских заложников, которых удерживают на оккупированной части Донбасса.
Об этом сообщила пресс-секретарь экс-президента, представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер на своей странице в Facebook.
«В гуманитарной подгруппе обсуждены итоги визита координатора подгруппы от ОБСЕ Тони Фриша в ОРДЛО. Украинская сторона выразила надежду на то, что представители ОБСЕ посетят всех лиц, которых мы отметили и к которым Тони Фриша не пустили. Тяжелая работа по освобождению заложников продолжается», - говорится в сообщении