Гвардейцы доставили на Донбасс гумконвой из Латвии

Гвардейцы доставили на Донбасс очередной гумконвой из Латвии. Об этом сегодня, 20 сентября, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В Славянск прибыл гуманитарный груз из Латвийской Республики. Это примерно 20 тонн текстиля, одежды, игрушек и др. Половина этого груза 19 сентября нацгвардейцами из состава Объединенных сил была доставлена ​​в Станицу Луганскую. Еще 10 тонн будет передано в Славянске представителям общественной организации «Защита прав и свобод внутренне перемещенных лиц "Право на жизнь"».

Как отметили в штабе, это уже третий гуманитарный конвой латышей в район проведения Операции объединенных сил, который доставлен в течение нынешнего года. Логистическую составляющую акции реализует Национальная гвардия Украины.