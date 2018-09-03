На Луганщине задержали насильника

В Луганской области правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в изнасиловании и разбойном нападении в отношении 23-летней девушки. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

По словам пострадавшей, на нее напал неизвестный мужчина, жестоко избил, изнасиловал, и, угрожая ножом, отобрал деньги и мобильный телефон. Получив от девушки описание внешности злоумышленника, полицейские начали поиски подозреваемого и нашли его меньше чем за полчаса. Его личность также установили: 32-летний подозреваемый оказался ранее неоднократно судим, он провел за решеткой более 10 лет за разбой, грабеж и кражи.