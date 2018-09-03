В Меловом намерены создать Центр безопасности граждан

В результате блокировки Россией участка автодороги Т-1307 сообщением Меловое-Зориновка возникла и прогрессирует реальная угроза системе жизнеобеспечения жителей населенных пунктов Никольского, Морозовского и Зориковского сельсоветов, которые ранее транзитом следовали по указанному пути. Об этом пишет пресс-служба Меловской райгосадминистрации.

В частности, в разы увеличилось время прибытия аварийно-спасательного подразделения, работников медицинской и полицейской служб.

Для решения проблемной ситуации на данном участке автодороги была оборудована объездная полевая дорога, не приспособленная для движения автомобильного транспорта в неблагоприятную погоду, а в зимний период опасна.

В свою очередь автодорога О-130801 «Никольск-Морозовка-Мусиевка-Бараниковка», которая является альтернативой, значительно длиннее по протяженности. Ранее до села Зориновка путь составлял 15 км, теперь этот путь составляет 54 км.

Спасатели предлагают создать при Морозовском сельсовете Центр безопасности граждан. Указанный Центр должен иметь один пожарный автомобиль и специально приспособленный автомобиль.

В процессе эксплуатации Центра безопасности, кроме пожарно-спасательной службы, предлагается дополнительно разместить на его базе службы скорой медицинской помощи и Национальной полиции.