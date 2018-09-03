В Минобороны подтвердили информацию об одном пострадавшем на Донбассе военном

В зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе за минувшие сутки, 19 сентября, ранения получил один украинский военный. Об этом в ходе брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины Максим Праута.

По данным Минобороны, вчера боевики 24 раза обстреливали украинские позиции, в том числе четыре раза из запрещенных Минском минометов. В свою очередь, украинские военные 6 раз открывали огонь в ответ.

"В ходе боевого столкновения один военнослужащий объединенных сил был ранен. В состоянии средней тяжести его доставили в один из военных мобильных госпиталей для оказания необходимой медицинской помощи", - сообщил Праута.

Кроме того, в Минобороны добавили, что по состоянию на 11 часов 20 сентября на Донбассе уже зафиксировано четыре обстрела со стороны пророссийских боевиков. Потерь среди украинских военных нет.