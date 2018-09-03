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Жителям Луганщины, которые воспользовались правом на налоговую скидку, возвращено 1,4 миллиона гривен

Сегодня, 13:59 citynews.net.ua | Напечатать

Жителям Луганщины, которые воспользовались правом на налоговую скидку, возвращено 1,4 миллиона гривен

Об этом сообщили в Главном управлении ГФС в Луганской области. За восемь месяцев 2018 года в фискальные органы региона обратились 1052 гражданина, пожелавших воспользоваться правом на налоговую скидку и соответственно вернуть из бюджета часть уплаченного налога на доходы физических лиц. За восемь месяцев на счета граждан возвращен 1 млн 388 тыс. грн налога на доходы физических лиц.

Напомним: налоговая скидка - это возмещение части понесенных в отчетном налоговом году расходов на обучение, ипотеку, страхование, благотворительность, переоборудование транспортного средства, при уплате расходов на строительство (приобретение) доступного жилья по государственным программам или на уплату вспомогательных репродуктивных технологий. Налоговую скидку могут получить физические лица, которые не являются субъектами хозяйствования, получают зарплату и платят налог на доходы физических лиц.

Для получения налоговой скидки необходимо подать в орган ГФС по месту регистрации декларацию об имущественном состоянии и доходах. Конечный срок подачи такой декларации по расходам 2017 года - 31 декабря 2018 года.


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